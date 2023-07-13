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Ночью РФ атаковала Киев – мэр столицы, КГВА и Воздушные силы рассказали о последствиях удара

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Есть погибший и раненые

Ночью РФ атаковала Киев – мэр столицы, КГВА и Воздушные силы рассказали о последствиях удара

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ночь на 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты из ОТРК "Искандер-М" информация уточняется, отметили в Воздушных силах.

В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева зафиксированы случаи падения обломков. Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек, отметили в КГВА.

В Подольском районе, во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме, нашли тело погибшего, уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

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В статье: Виталий Кличко Воздушная тревога Shahed-136 ПВО ППО война с россией Калибр КМВА
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