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МИД Украины: Путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее

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МИД Украины: Путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в эфире телемарафона, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе путь Киева к членству в Альянсе стал короче, но не быстрее. Для того, чтобы ускорить процесс вступления в НАТО, Украина должна выполнить определенные задачи.

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"Теперь мы должны реализовать решение саммита таким образом, чтобы ускорить нашу интеграцию. Очень важна отмена ПДЧ для Украины. Еще полгода назад никто даже не решался говорить об этом".

"Мы настояли, чтобы в правилах процедуры Украина – НАТО было написано, что это инструмент приближения Украины к НАТО. Поэтому все затачивается под ускорение нашего членства в Альянсе".

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В статье: Дмитрий Кулеба НАТО война с россией
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