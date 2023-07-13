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Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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{Элина Свитолина} - {Маркета Вондроушова} ⚽ {13.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Уимблдон} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи {Уимблдона} на UA-Футбол

Элина Свитолина - Маркета Вондроушова: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина до сегодняшнего дня дважды играла в полуфиналах турниров серии Большого шлема, однако ни разу не добиралась до финала. В этот раз ее соперницей будет Маркета Вондроушова: чешка также не сеянная на текущем Уимблдоне, но в последнее время имеет положительную серию во встречах со Свитолиной, ведь выиграла два последних очных матча, в том числе полуфинал Олимпиады 2020 в Токио. Для обеих теннисисток будущий финал может стать наивысшим высоким достижением в карьере. Так кто сможет добраться до этой вершины?

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Матч между Свитолиной и Вондроушовой состоится на Центральном корте в четверг, 13 июля, и начнется в 15:30 по киевскому времени.

Теннис. Уимблдон. Женщины. Полуфинал
13 июля. Первый запуск. Начало в 15:30
Элина Свитолина (Украина, 76) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42)

Легально в Украине в прямом эфире этот матч будет показан бесплатно на платформе Setanta Sports. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать просмотр.

Также в YouTube будет доступна аудио трансляция поединка.

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон Маркета Вондроушова смотреть футбол онлайн
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