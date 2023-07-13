Украина уже получила кассетные боеприпасы от США. Трамп и еще один республиканец – против этого решения

Украинский генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил для CNN информацию о том, что ВСУ уже получили кассетные боеприпасы от США:

"Мы только что их получили, но еще не использовали. Они могут радикально изменить ситуацию [на поле боя]". Враг также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг откажется от той части местности, где есть возможность использовать это оружие. Наше высшее руководство будет принимать решение об участках территории, на которых кассетные БК могут быть использованы. Это очень мощное оружие. Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это неверно. Но они очень обеспокоены".

Тарнавский отметил, что использование кассетных боеприпасов запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

В то же время кандидат в президенты от Республиканской партии губернатор Флориды Рон ДеСантис высказал свое мнение относительно передачи кассетных боеприпасов. Он, как и Дональд Трамп, против этого шага США.

"Я не хочу делать ничего, что может привести к эскалации этого конфликта. Я считаю, что сейчас у вас есть неисчерпаемый чистый чек. Нет четкой цели для победы. И это все затягивается и затягивается. Опасность заключается в том, что война может обостриться или будет длиться годами. Я бы этого не делал, нет. Я думаю, что это может привести к эскалации".

Политик выразил обеспокоенность, что поставки оружия Украине могут "уменьшить запасы США и лишить возможности реагировать на потребности во всем мире".

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден "не должен еще больше подталкивать нас к третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы в Украину".