Украина во второй раз в истории победила на турнире Большого шлема
И это первая победа на Уимблдоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
13 июля украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич одержали победу в финале Уимблдона-2023 в миксте. Их соперниками были Иоран Флиген из Бельгии и китаянка Ифан Сюй. Матч завершился
Отметим, что это второй титул украинских теннисистов на уровне Больших шлемов.
В 2008 году украинки Алена и Екатерина Бондаренко стали чемпионками парного разряда на Australian Open, с тех пор не было ни одного финала.
Также это первая победа представителя Украины на Уимблдоне.
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