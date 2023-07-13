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Украина во второй раз в истории победила на турнире Большого шлема

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И это первая победа на Уимблдоне

Украина во второй раз в истории победила на турнире Большого шлема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

13 июля украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич одержали победу в финале Уимблдона-2023 в миксте. Их соперниками были Иоран Флиген из Бельгии и китаянка Ифан Сюй. Матч завершился победой "нашей" пары 6:4, 6:7, 6:3.

Отметим, что это второй титул украинских теннисистов на уровне Больших шлемов.

В 2008 году украинки Алена и Екатерина Бондаренко стали чемпионками парного разряда на Australian Open, с тех пор не было ни одного финала.

Также это первая победа представителя Украины на Уимблдоне.

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В статье: Людмила Киченок
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