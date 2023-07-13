Украинка Киченок стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде

13 июля украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич одержали победу в финале Уимблдона-2023 в миксте. Их соперниками были Иоран Флиген из Бельгии и китаянка Ифан Сюй.

Матч длился 2 часа и 10 минут. Во втором сете на тай-брейке Киченок и Павич вышли вперёд 8-7 и упустили матчбол. Уже в решающем сете теннисисты сумели вырвать победу.

Стоит отметить, что Киченок стала первой представительницей Украины, которая выиграла трофей Grand Slam в смешанном парном разряде.

Уимблдон-2023. Микст. Финал

Л.Киченок/М.Павич - Й.Флиген./Й.Сюй 6:4, 6:7, 6:3