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Украинка Киченок стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Отличный матч

Украинка Киченок стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

13 июля украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич одержали победу в финале Уимблдона-2023 в миксте. Их соперниками были Иоран Флиген из Бельгии и китаянка Ифан Сюй.

Матч длился 2 часа и 10 минут. Во втором сете на тай-брейке Киченок и Павич вышли вперёд 8-7 и упустили матчбол. Уже в решающем сете теннисисты сумели вырвать победу.

Стоит отметить, что Киченок стала первой представительницей Украины, которая выиграла трофей Grand Slam в смешанном парном разряде.

Уимблдон-2023. Микст. Финал

Л.Киченок/М.Павич - Й.Флиген./Й.Сюй 6:4, 6:7, 6:3

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В статье: Людмила Киченок
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Комментарии (4)
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alex 66 (Кременчук)
13.07.2023 в 23:09
Вітаємо!
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download1 (huyersk)
13.07.2023 в 22:59
Вау, не знав, приємно здивований! CRO+UKR = VICTORY
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.07.2023 в 22:29
с победой! но можно было и во втором сете кубок забрать...
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alex 66 (Кременчук)
13.07.2023 в 23:09
Звісно можно але Й.Фліген./Ї.Сюй були проти))
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