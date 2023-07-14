Российские оккупанты пользуются ухудшением погоды для воздушных атак по Украине
Прячут звук "мопедов" за грозой, молнией и громом
Getty Images / Global Images Ukraine
Россияне используют ухудшение погодных условий для воздушных атак по территории Украины. Такая ситуация была, в частности, в ночь с 13 на 14 июля.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат и руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Враг использует не только темное время суток. Облачность затрудняет работу мобильных огневых групп, которые должны прежде всего видеть объект, воздушную цель, потому что по нему необходимо прицелиться. Также погода влияет на действия любых объектов, находящихся в небе, и на работу пилотируемой авиации и тому подобное. "Шахеды" летят по заданному маршруту, но иранские дроны обнаруживаются, в частности, по звуку. Вероятно, оккупанты пытались спрятать мопедный звук за грозой, молнией и громом.
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