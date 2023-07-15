Рыбка: Я не мог подумать, что ФК Львов может перестать существовать

Бывший вратарь "Львова" Александр Рыбка прокомментировал распад клуба.

“ – ФК "Львов" провел зимой бурную трансферную компанию, пригласив 14 новичков. Почему через два тура уволили Дулуба, который эту команду набирал?

– Никто ничего не объяснял. Через кучу трансферов собрался фактически новый коллектив, которому нужно было время, чтобы сыграться, найти взаимопонимание. И здесь нас поставили перед фактом, что произошли изменения на тренерском мостике. Анатолий Бессмертный пришел в трудный период, у нас тогда несколько тяжелых игр было. Трудно было ожидать какого-либо результата при таких обстоятельствах.

Почему так вышло из ФК "Львов" - понятия не имею. Я сидел, думал, что пошло не так, мы это даже с ребятами обсуждали, но никто не понимал причины таких кадровых решений.

– Как вы считаете, что стало первым звоночком, что ФК “Львов” исчезнет после этого сезона?

– Таких мыслей не было об исчезновении. Я не мог подумать, что ФК "Львов" может перестать существовать. Разговоров внутри клуба не было.

– Как это быть футболистом команды, когда ты знаешь, что она вот-вот исчезнет? Сложно ли полностью сконцентрироваться на футболе в такие моменты, когда вам даже не разрешают ехать на матч заключительного тура?

– Нам сказали, что опытные игроки не едут на матч с "Колосом". Не знаю, почему они так решили и я не считаю, что это нормально. У них такая политика.

– “Львов” остался вам что-то виновен, и есть ли возможность подать куда-то жалобу, чтобы выбить свои деньги?

– Да, они должны заплатить мне деньги. Задолженность есть! Я обратился в соответствующие органы”, - сказал Дулуб.