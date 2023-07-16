Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Польше. Ее результат составил 14.70 м.

Кроме того, легкоатлетка получила третью лицензию на Олимпиаду-2024. Для этого ей надо было выполнить норматив 14.55 метра, что она и сделала. Это будет первый отбор на предстоящем соревновании для Марины в тройном прыжке. До этого она участвовала в Олимпиаде только в прыжках в длину.

Бех-Романчук присоединилась к Ирине Геращенко и Юлии Левченко, которые также сумели выполнить норматив и получить лицензии.

Бриллиантовая лига-2023. Тройной прыжок, женщины

Юлимар Рохас (Венесуэла) - 15.18 м

Марина Бех-Романчук (Украина) - 14.70 м

Леянис Перес Эрнандес (Куба) - 14.67 м