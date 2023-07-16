Последний легкоатлет от Украины выступил на этапе Бриллиантовой лиги
Андрей Проценко занял последнее место в прыжках в высоту
AP Photo/David J. Phillip
На этапе Бриллиантовой лиги Украину представляло 5 спортсменов, среди которых Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник (все - прыжки в высоту) и Марина Бех-Романчук (тройной прыжок).
Выступления "желто-синих" заканчивал Андрей Проценко, который в прыжках в высоту среди мужчин занял последнее место с результатом 2.20 м. Для того, чтобы в этой дисциплине получить лицензию на Олимпиаду-2024, атлету надо было преодолеть высоту в 2.33 м.
Напомним, что Украина получила три лицензии на ОИ-2024. До этого нормативы
Бриллиантовая лига-2023. Прыжки в высоту, мужчины
Мутаз Баршим (Катар) - 2.36 м
Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.34 м
Тобиас Потье (Германия) - 2.34 м
...
10. Андрей Проценко (Украина) - 2.20 м
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