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Последний легкоатлет от Украины выступил на этапе Бриллиантовой лиги

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Андрей Проценко занял последнее место в прыжках в высоту

Последний легкоатлет от Украины выступил на этапе Бриллиантовой лиги

AP Photo/David J. Phillip

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На этапе Бриллиантовой лиги Украину представляло 5 спортсменов, среди которых Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник (все - прыжки в высоту) и Марина Бех-Романчук (тройной прыжок).

Выступления "желто-синих" заканчивал Андрей Проценко, который в прыжках в высоту среди мужчин занял последнее место с результатом 2.20 м. Для того, чтобы в этой дисциплине получить лицензию на Олимпиаду-2024, атлету надо было преодолеть высоту в 2.33 м.

Напомним, что Украина получила три лицензии на ОИ-2024. До этого нормативы удалось пройти Геращенко, Левченко и Бех-Романчук.

Бриллиантовая лига-2023. Прыжки в высоту, мужчины

Мутаз Баршим (Катар) - 2.36 м

Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.34 м

Тобиас Потье (Германия) - 2.34 м

...
10. Андрей Проценко (Украина) - 2.20 м

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В статье: Андрей Проценко Бриллиантовая лига
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