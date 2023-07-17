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В ОК Юг заявили, что события на Крымском мосту могут быть провокацией. У источников СМИ в СБУ – другая информация

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В ОК Юг заявили, что события на Крымском мосту могут быть провокацией. У источников СМИ в СБУ – другая информация

россми

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Утром 17 июля так называемый "руководитель" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. На мосту "упал" пролет. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала происшествие следующим образом:

"Характерно, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса пролонгации зерновой сделки, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортует оккупационная власть Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора".

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В то же время ряд крупных украинских изданий получил информацию от собственных источников в Службе безопасности о том, что атака на Крымский мост – это спецоперация СБУ и ВМС. Операция была проведена с помощью морских надводных дронов. Добраться до сооружения было сложно, но в конце концов им удалось это сделать.

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В статье: МВД СБУ Крымский мост Наталья Гуменюк война с россией
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Источник:
УП

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