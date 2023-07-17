Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, то мы дадим Украине больше, чем она когда-либо получала – Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил свой план обеспечения мира в Украине в течение 24 часов, если он вернется в Белый дом. Трамп сказал в программе "Sunday Morning Futures" на телеканале Fox News, что предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить соглашение.

"Это умные люди, в том числе Макрон. Я мог бы пройти по всему списку людей, включая путина.... Эти люди резкие, жесткие и, как правило, злые. Они жестоки, и они на вершине своей игры. У нас есть человек, который не имеет никакого представления о происходящем. Это самое опасное время в истории нашей страны".

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение". Я бы сказал путину: "Если вы не заключите соглашение, то мы дадим очень много. Мы дадим Украине больше, чем она когда-либо получала, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день".