Фанаты ПСЖ обещают "отрезать три пальца" Влаховичу, если он переедет в Париж

На днях в СМИ появилась информация, что "Пари Сен-Жермен" ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу сербского форварда Душана Влаховича. Сообщается, что сам нападающий готов переехать в Париж, но в самом французском клубе еще идет обсуждение целесообразности такого перехода.

Между тем новость о приезде Влаховича крайне негативно встретили некоторые фанаты ПСЖ. Несколько из них даже провели акцию протеста у клубной арены. Они развернули баннер с надписью: "Влахович в Париже – тебе отрежут три пальца".

Судя по всему, таким образом они вспомнили Влаховичу о его праздновании после победы над Португалией, которая вывела Сербию на ЧМ-2022. Тогда Душан был одет в футболку с картой Сербии, к которой присоединена территория Косово.

Знак из трех пальцев издавна используется в Сербии как символ победы. Но также он известен как "салют Кюнена" – знак неонацистов, что и могло спровоцировать такую реакцию фанатов.