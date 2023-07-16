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ПСЖ провел встречу с Ювентусом по трансферу Влаховича
Этот переход может открыть путь Лукаку в Турин
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" на этой неделе провел встречу с "Ювентусом" по трансферу нападающего туристов Душана Влаховича. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Парижане взяли паузу на несколько дней для того, чтобы внутри команды обсудить потенциальную покупку. После этого они примут решение по официальной заявке о трансфере.
Сам игрок готов сменить Турин на Париж. Пока все зависит от ПСЖ.
"Ювентус" рассматривает Лукаку как замену Влаховичу. Однако соглашение с бельгийцем возможно только при продаже Душана.
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