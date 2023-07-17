Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту

Утром 17 июля один из пролетов автомобильного полотна на Крымском посту был разрушен. "Свидетелями происшествия", как сообщают российские СМИ, стала футбольная команда "СКА-Ростов", игроки возвращалась с матча в Севастополе.

Очевидец событий заявил в комментарии пропагандистам, что "первая ракета, которая и повредила мост, ударила по нему буквально в 300 метрах от автобуса, в котором ехали игроки – они не добрались до арки всего 500 метров". По заявлению информатора, "была и вторая ракета или беспилотник, которую российская ПВО успела сбить". Это произошло на глазах у футболистов.

"Бахнуло так, что трухануло. Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. Проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету".

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Команда не доехала до Краснодарского края всего 3 километра и осталась на полуострове. После т.н. "ЧП" автобусу пришлось 15 километров сдавать назад – из-за больших габаритов у него не было возможности развернуться.