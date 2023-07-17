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Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту

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Клуб рэпера Басты

Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту

россми

Новина українською

Утром 17 июля один из пролетов автомобильного полотна на Крымском посту был разрушен. "Свидетелями происшествия", как сообщают российские СМИ, стала футбольная команда "СКА-Ростов", игроки возвращалась с матча в Севастополе.

Очевидец событий заявил в комментарии пропагандистам, что "первая ракета, которая и повредила мост, ударила по нему буквально в 300 метрах от автобуса, в котором ехали игроки – они не добрались до арки всего 500 метров". По заявлению информатора, "была и вторая ракета или беспилотник, которую российская ПВО успела сбить". Это произошло на глазах у футболистов.

"Бахнуло так, что трухануло. Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. Проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету".

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Команда не доехала до Краснодарского края всего 3 километра и осталась на полуострове. После т.н. "ЧП" автобусу пришлось 15 километров сдавать назад – из-за больших габаритов у него не было возможности развернуться.

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В статье: Ростов (Ростов-на-Дону) Крымский мост бавовна война с россией
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Источник:
россми

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.07.2023 в 14:42
Ех , не дотягнули ! А були б гарні футбольні новини зі скрєпостану .
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Американец 2000
17.07.2023 в 14:01
А что они делают в нашем Херсоне ???Надо бы их там добить !!!
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