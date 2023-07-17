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Хотел сделать селфи. Болельщик стал причиной массовой аварии на Тур де Франс. ВИДЕО

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Гонщики не успели среагировать на препятствие

Хотел сделать селфи. Болельщик стал причиной массовой аварии на Тур де Франс. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время 15 этапа Тур де Франс произошел массовый завал, на котором пострадало около 20 гонщиков. Причиной аварии стал зритель, который хотел сделать селфи, однако задел одного из гонщиков, выставив руку как шлагбаум.

"В городе шло сужение дороги. Мне кажется, что болельщик просто задел мой руль, - сказал один из пострадавших гонщиков Сепп Кусс. - Думаю, что это усталость. Это была жесткая гонка, все немного устали. Из-за этого вы теряете немного внимания и всегда есть вещи, которые не находятся под вашим контролем".

Отметим, что это не самая большая авария, которая произошла во время гонки Тур де Франс. В 2021 году женщина держала плакат с поздравлениями для своих дедушки и бабушки и зацепила одного из гонщиков. Тогда пострадали около десяти спортсменов, один из которых имел переломы обеих рук.

Тур де Франс – одна из самых больших велогонок в мире. Она состоит из 21 этапа, последний из которых должен состояться 23 июля.

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В статье: Тур де Франс
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