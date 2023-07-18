Известен стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с амстердамским Аяксом

Сегодня, 18 июля, в 15:00 по киевскому времени донецкий "Шахтер" проведет спарринг с амстердамским "Аяксом".

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык (в) – Топалов, Матвиенко (к), Бондарь, Гочолеишвили – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Кащук, Сикан, Зубков. Главный тренер – Патрик ван Леувен.

Запасные: Пузанков (в), Трубин (в), Твардовский (в), Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

Стартовый состав "Аякса": Гортер - Салах-Эддин, Хато, Артссен, Ренш - Тахирович, Кудус, ван ден Бомен - Расмуссен, Классен, Бергвейн. Главный тренер - Морис Стейн.

Запасные: Пасвер (в), Вейндал, Бесси, Милованович, Гойер, Бробби, Глинссон, Тейлор, Дарами, Вос, Годтс.