Известен стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с амстердамским Аяксом
Украинский гранд против нидерландского гранда
Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 18 июля, в 15:00 по киевскому времени донецкий "Шахтер" проведет спарринг с амстердамским "Аяксом".
Стартовый состав "Шахтера": Ризнык (в) – Топалов, Матвиенко (к), Бондарь, Гочолеишвили – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Кащук, Сикан, Зубков. Главный тренер – Патрик ван Леувен.
Запасные: Пузанков (в), Трубин (в), Твардовский (в), Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.
Стартовый состав "Аякса": Гортер - Салах-Эддин, Хато, Артссен, Ренш - Тахирович, Кудус, ван ден Бомен - Расмуссен, Классен, Бергвейн. Главный тренер - Морис Стейн.
Запасные: Пасвер (в), Вейндал, Бесси, Милованович, Гойер, Бробби, Глинссон, Тейлор, Дарами, Вос, Годтс.
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