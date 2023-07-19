УЕФА – об участии клубов из Крыма в чемпионате России: Мы поддерживаем связь с УАФ и РФС по этому поводу

УЕФА ответила на запрос информационного портала Tribuna.com, который обратился с просьбой прокомментировать участие клубов из Крыма в чемпионате России.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, в частности, в свете решения Исполнительного комитета УЕФА от 4 декабря 2014 года о запрете футбольным клубам, расположенным в Крыму, участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион" особой зоной” для футбольных целей к дальнейшему сообщению.

Мы поддерживаем связь с Украинской и Российской футбольными ассоциациями по этому поводу и пока нет комментариев”, - говорится в ответе ассоциации.