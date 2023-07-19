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УЕФА – об участии клубов из Крыма в чемпионате России: Мы поддерживаем связь с УАФ и РФС по этому поводу

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Ничего так и не объяснили

УЕФА – об участии клубов из Крыма в чемпионате России: Мы поддерживаем связь с УАФ и РФС по этому поводу

Фото: сайт uefa

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УЕФА ответила на запрос информационного портала Tribuna.com, который обратился с просьбой прокомментировать участие клубов из Крыма в чемпионате России.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, в частности, в свете решения Исполнительного комитета УЕФА от 4 декабря 2014 года о запрете футбольным клубам, расположенным в Крыму, участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион" особой зоной” для футбольных целей к дальнейшему сообщению.

Мы поддерживаем связь с Украинской и Российской футбольными ассоциациями по этому поводу и пока нет комментариев”, - говорится в ответе ассоциации.

Недавно, 16 июля, "Севастополь" вместе с братом футболиста "Шахтера" Николая Матвиенко дебютировал в третьем дивизионе чемпионата России. Также там выступает и ялтинский "Рубин".

Читайте такжеУАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате
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В статье: УЕФА "Севастополь" Крым
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Источник:
Tribuna.com

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