УЕФА – об участии клубов из Крыма в чемпионате России: Мы поддерживаем связь с УАФ и РФС по этому поводу
Ничего так и не объяснили
Фото: сайт uefa
УЕФА ответила на запрос информационного портала Tribuna.com, который обратился с просьбой прокомментировать участие клубов из Крыма в чемпионате России.
"Сейчас мы оцениваем ситуацию, в частности, в свете решения Исполнительного комитета УЕФА от 4 декабря 2014 года о запрете футбольным клубам, расположенным в Крыму, участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион" особой зоной” для футбольных целей к дальнейшему сообщению.
Мы поддерживаем связь с Украинской и Российской футбольными ассоциациями по этому поводу и пока нет комментариев”, - говорится в ответе ассоциации.
Недавно, 16 июля, "Севастополь" вместе с братом футболиста "Шахтера" Николая Матвиенко дебютировал в третьем дивизионе чемпионата России. Также там выступает и ялтинский "Рубин".
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