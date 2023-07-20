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Сотрудница Укрзалізниці помогала россиянам готовить воздушный удар по логистике Сил обороны

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Хотела помочь сыну сбежать в РФ. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы

Сотрудница Укрзалізниці помогала россиянам готовить воздушный удар по логистике Сил обороны

СБУ

Новина українською

СБУ задержала чиновницу Укрзалізниці, которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине. Контрразведчики Службы безопасности задержали в Днепре еще одного информатора оккупантов. Злоумышленницей оказалась чиновница местного подразделения Укрзалізниці, которую российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года. По указанию российского куратора женщина собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра.

Информация нужна была россиянам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины. СБУ сработала на опережение и помешала реализации вражеских планов.

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Российский информатор была на "прямой" связи с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донецкой области. В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения о помощи оккупационным войскам.

Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты. Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским "куратором". Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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В статье: СБУ Укрзалізниця война с россией
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