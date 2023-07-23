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Байндль уступила в финале турнира WTA в Будапеште

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Проиграла второй финал в карьере

Байндль уступила в финале турнира WTA в Будапеште

Фото: Getty Images

Новина українською

Теннисистка Катерина Байндль уступила в финале турнира WTA россиянке Марии Тимофеевой со счетом 3:6, 6:3, 0:6. Это была их первая встреча на корте.

Соперницы имеют почти одинаковую статистику. Игра в первых двух сетах была равной. Ни одна из теннисисток не сделала подачи на вылет, обе имеют по 1 двойной ошибке. По отыгранным брейкпоинтам лидирует нейтральная спортсменка - 67%(4/6) против 38%(3/8).

Украинка в обновленном рейтинге WTA занимает 77-е место, оппонентка - 246.

Екатерина во второй раз в карьере поиграла в финале на турнире. В 2018 году она не смогла обыграть венгерку Тимеа Бабош в Тайбэе - 5:7, 1:6.

Свой единственный титул на уровне WTA Байндль выиграла на уровне серии WTA 125 в китайском Даляне в сентябре 2017 года.

WTA 250. Будапешт. Финал

Мария Тимофеева - Катерина Байндль (Украина) - 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

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В статье: рейтинг WTA Катерина Байндл
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