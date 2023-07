Game4Ukraine назвали новых участников благотворительного матча

Стали известны очередные участники благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine, который организовывают Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

На этот раз стало известно, что в игре сыграют экс-полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва, бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар и английский актер Арчи Рено.

Событие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

???? NEW PLAYER ANNOUNCEMENTS ????



Delighted to have Brazilian legends Gilberto Silva and Júlio César, plus Shadow and Bone's Archie Renaux, as part of the #Game4Ukraine squad ????



For tickets and more info: https://t.co/vzfOJu4mFs pic.twitter.com/1iqhNRsbHf