Game4Ukraine назвали новых участников благотворительного матча
Мероприятие состоится уже на следующей неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны очередные участники благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine, который организовывают Андрей Шевченко и Александр Зинченко.
На этот раз стало известно, что в игре сыграют экс-полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва, бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар и английский актер Арчи Рено.
Событие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".
Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
???? NEW PLAYER ANNOUNCEMENTS ????— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 24, 2023
Delighted to have Brazilian legends Gilberto Silva and Júlio César, plus Shadow and Bone's Archie Renaux, as part of the #Game4Ukraine squad ????
For tickets and more info: https://t.co/vzfOJu4mFs pic.twitter.com/1iqhNRsbHf
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