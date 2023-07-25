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Game4Ukraine назвали новых участников благотворительного матча

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Мероприятие состоится уже на следующей неделе

Game4Ukraine назвали новых участников благотворительного матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны очередные участники благотворительного матча в поддержку Украины Game4Ukraine, который организовывают Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

На этот раз стало известно, что в игре сыграют экс-полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва, бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар и английский актер Арчи Рено.

Событие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Жулио Сезар Жилберто Силва война с россией
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