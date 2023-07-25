Наступательные действия на нескольких направлениях. В Генштабе рассказали о текущих успехах ВСУ

Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, сейчас Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы, сказал спикер.

В то же время Силы обороны выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении. Украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки.

При этом россияне безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки, добавил спикер.