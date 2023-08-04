СБУ объявила подозрение президенту ЦСКА Гинеру - его компании поставили оккупантам 80% патронов

В Украине сообщили о подозрении российскому олигарху из окружения диктатора Владимира Путина, президенту футбольного клуба "ЦСКА" (Москва) Евгению Гинеру. Он снабжал оккупантами 80% патронов и построил в Крыму две теплоэлектростанции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на подсанкционного российского олигарха, президента футбольного клуба "ЦСКА"(Москва) Евгения Гинера, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, после 24 февраля 2022 года Гинер как владелец российского "АО" КБАЛ им. Кошкина" дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойную поставку патронов для оккупантов.

"Таким образом он обеспечил поставку 80% патронов для разных видов стрелкового оружия от общего количества поставленных за весь период времени вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Как добавляют в Офисе генпрокурора, в 2019 году подозреваемый через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаклавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС). Эти станции подключены к электросетям России. Как объясняют правоохранители, тем самым Гинер создал искусственную энергозависимость украинского полуострова от страны-агрессора.

Также, как отмечают в СБУ, фигурант через подконтрольных в Украине лиц является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и Севастопольэнерго.

Кроме того, используя аффилированные коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.

"Сейчас Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции о конфискации соответствующих российских активов в доход Украины", - добавили в СБУ.

На основании собранных улик российскому олигарху сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.