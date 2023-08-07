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Сегодня СК Днепр-1 узнает потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге Конференций

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Для начала надо сыграть со "Славией"

Сегодня СК Днепр-1 узнает потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге Конференций

scdnipro1.com.ua

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Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы-2023/24 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.

СК "Днепр-1" примет участие в жеребьевке. Команде Александра Кучера, в случае победы над "Славией", может выпасть один из следующих коллективов: "Аякс" (Нидерланды), ЛАСК (Австрия), "Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Заря" (Украина), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия).

Если "Днепр-1" не пройдет "Славию", то отправится в четвертый квалификационный раунд Лиги конференций. Жребий этой стадии третьего по значимости европейского турнира состоится в 15:00.

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В статье: Лига Европы СК Днепр-1 Лига конференций
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