Сегодня СК Днепр-1 узнает потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге Конференций
Для начала надо сыграть со "Славией"
scdnipro1.com.ua
Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы-2023/24 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.
СК "Днепр-1" примет участие в жеребьевке. Команде Александра Кучера, в случае победы над "Славией", может выпасть один из следующих коллективов: "Аякс" (Нидерланды), ЛАСК (Австрия), "Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Заря" (Украина), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия).
Если "Днепр-1" не пройдет "Славию", то отправится в четвертый квалификационный раунд Лиги конференций. Жребий этой стадии третьего по значимости европейского турнира состоится в 15:00.
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