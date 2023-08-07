Экс-игрок сборной России записался в ряды террористического батальона РФ
Когда-то Андрей Соломатин играл и за Оболонь
Чемпионат
Известный российский футболист Андрей Соломатин, игравший даже в составе сборной РФ на ЧМ-2022, отправился на Донбасс убивать украинцев.
По информации росСМИ, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" сначала ездил на оккупированные РФ украинские земли в составе "гуманитарной миссии". А недавно футболист пополнил ряды созданного ультраправыми российскими фанатами батальона Española ("Эспаньола").
Стоит отметить, что закончив футбольную карьеру в 2015 году, спортсмен стал ходить на фанатскую трибуну ЦСКА, где и приобщился к ультраправым фанатам клуба, где и был завербован.
Так бывший футболист начал ездить на Донбасс. В частности, он возил боевикам вратарские костюмы, которые те использовали вместо термобелья…
Теперь же 47-летний Соломатин решил полностью окунуться в преступную деятельность "Эспаньолы", взять в руки оружие, чтобы стрелять в украинцев.
"Пикантности" решению звезды российского футбола придает то, что в сезоне 2004/2005 он играл за киевскую "Оболонь" в УПЛ.
Добавим, что в выше упомянутом батальоне воюют футбольные фанаты с многолетним опытом участия в драках и крайне правыми, зачастую откровенно нацистскими взглядами.
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