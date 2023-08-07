Известный российский футболист Андрей Соломатин, игравший даже в составе сборной РФ на ЧМ-2022, отправился на Донбасс убивать украинцев.

По информации росСМИ, экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" сначала ездил на оккупированные РФ украинские земли в составе "гуманитарной миссии". А недавно футболист пополнил ряды созданного ультраправыми российскими фанатами батальона Española ("Эспаньола").

Стоит отметить, что закончив футбольную карьеру в 2015 году, спортсмен стал ходить на фанатскую трибуну ЦСКА, где и приобщился к ультраправым фанатам клуба, где и был завербован.

Так бывший футболист начал ездить на Донбасс. В частности, он возил боевикам вратарские костюмы, которые те использовали вместо термобелья…

Теперь же 47-летний Соломатин решил полностью окунуться в преступную деятельность "Эспаньолы", взять в руки оружие, чтобы стрелять в украинцев.

"Пикантности" решению звезды российского футбола придает то, что в сезоне 2004/2005 он играл за киевскую "Оболонь" в УПЛ.

Добавим, что в выше упомянутом батальоне воюют футбольные фанаты с многолетним опытом участия в драках и крайне правыми, зачастую откровенно нацистскими взглядами.