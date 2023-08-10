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Украинские войска имеют частичный успех на юге Донецкой области

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Возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского

Украинские войска имеют частичный успех на юге Донецкой области

Zelenskiy Official

Новина українською

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике. Украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки.

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В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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