Украинские войска имеют частичный успех на юге Донецкой области
Возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского
Zelenskiy Official
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике. Украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки.
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