Зеленский и Рютте заявили, что Нидерланды передадут Украине F-16. Известно количество
Конкретика наконец-то появилась
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерланды вместе с Данией будут поставлять Украину истребители F-16. Об этом в воскресенье после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе в Эйндховене заявил премьер-министр, уходящий в отставку Марк Рютте.
Эту же информацию подтвердил Владимир Зеленский в своем официальном Telegram:
"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел.
Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания готовятся передать Украине авиацию, однако о точных датах и количестве речь не шла.
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