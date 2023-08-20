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Зеленский и Рютте заявили, что Нидерланды передадут Украине F-16. Известно количество

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Конкретика наконец-то появилась

Зеленский и Рютте заявили, что Нидерланды передадут Украине F-16. Известно количество

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерланды вместе с Данией будут поставлять Украину истребители F-16. Об этом в воскресенье после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе в Эйндховене заявил премьер-министр, уходящий в отставку Марк Рютте.

Эту же информацию подтвердил Владимир Зеленский в своем официальном Telegram:

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел.

Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания готовятся передать Украине авиацию, однако о точных датах и количестве речь не шла.

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В статье: Украина Нидерланды самолет Владимир Зеленский
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