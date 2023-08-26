Каждый пятый российский самолет упал без участия Сил обороны - СМИ

Каждый пятый российский самолет/вертолет разбился без участия ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные западных чиновников.

После 24.02.2022 росармия потеряла 21,7% пилотируемой авиации в результате дефектов, ошибок пилотов, "дружеского огня" или из-за других действий, происходивших без участия украинцев.

В то же время украинское ПВО стало причиной падения почти 80 самолетов россиян. Наибольшие потери пришлись на начало боевых действий.