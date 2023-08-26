Каждый пятый российский самолет упал без участия Сил обороны - СМИ
Украинская ПВО "приложилась" к сбитию почти 80% бортов
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Каждый пятый российский самолет/вертолет разбился без участия ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные западных чиновников.
После 24.02.2022 росармия потеряла 21,7% пилотируемой авиации в результате дефектов, ошибок пилотов, "дружеского огня" или из-за других действий, происходивших без участия украинцев.
В то же время украинское ПВО стало причиной падения почти 80 самолетов россиян. Наибольшие потери пришлись на начало боевых действий.
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