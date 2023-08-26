Погиб украинский пилот с позывным Джус
Столкнулись два самолета
Повітряні сили ЗСУ
В пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два украинских МиГ-29. 26 августа стало известно, что в результате катастрофы погиб летчик-истребитель Воздушных Сил ВСУ с позывным "Джус". Гибель еще двоих не подтверждена. Об этом сообщил волонтер, советник партии “Демократическая сокира” Павел Поцелуев в Facebook.
"Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом, был движителем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты будешь буквально держать наше небо", - написал он.
Также пользователь "ЕвроМайдан" в Twitter подтвердил, что 25 августа во время тренировочного полета над Житомирщиной столкнулись военные самолеты, в результате чего погибли три пилота, среди которых был "Джус".
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