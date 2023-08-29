ВСУ на Запорожском направлении ликвидировали российского хоккеиста Гвоздика
Логичный конец российского оккупанта
Оперативне командування Південь
Бывший российский хоккеист смоленского "Славутича" Артем Гвоздик, который воевал в составе российских войск, задвухсотился на Запорожском направлении.
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Он воевал в штурмовых подразделениях ВДВ.
Как сообщает хоккейный клуб, 35-летний вратарь был ликвидирован 23 августа. В составе "Славутича" он играл в сезоне-2015/16. В последнее время выступал за команду ВДВ из города Псков, а также тренировал детей.
За время карьеры Гвоздик также играл за клубы ВХЛ: "Тамбов", новочебоксарский "Сокол" и барнаульский "Алтай".
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