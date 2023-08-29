ВСУ на Запорожском направлении ликвидировали российского хоккеиста Гвоздика

Бывший российский хоккеист смоленского "Славутича" Артем Гвоздик, который воевал в составе российских войск, задвухсотился на Запорожском направлении.

Читайте также ВСУ освободили Работино и продвигаются дальше

Он воевал в штурмовых подразделениях ВДВ.

Как сообщает хоккейный клуб, 35-летний вратарь был ликвидирован 23 августа. В составе "Славутича" он играл в сезоне-2015/16. В последнее время выступал за команду ВДВ из города Псков, а также тренировал детей.

За время карьеры Гвоздик также играл за клубы ВХЛ: "Тамбов", новочебоксарский "Сокол" и барнаульский "Алтай".