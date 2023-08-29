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ВСУ на Запорожском направлении ликвидировали российского хоккеиста Гвоздика

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Логичный конец российского оккупанта

ВСУ на Запорожском направлении ликвидировали российского хоккеиста Гвоздика

Оперативне командування Південь

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Бывший российский хоккеист смоленского "Славутича" Артем Гвоздик, который воевал в составе российских войск, задвухсотился на Запорожском направлении.

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Он воевал в штурмовых подразделениях ВДВ.

Как сообщает хоккейный клуб, 35-летний вратарь был ликвидирован 23 августа. В составе "Славутича" он играл в сезоне-2015/16. В последнее время выступал за команду ВДВ из города Псков, а также тренировал детей.

За время карьеры Гвоздик также играл за клубы ВХЛ: "Тамбов", новочебоксарский "Сокол" и барнаульский "Алтай".

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В статье: война с россией
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