Сразу три украинца вошли в 100 лучших молодых футболистов Европы
Обновленный список Golden Boy
Фото: ФК Динамо Київ
Опубликован обновленный список из 100 претендентов на номинацию Golden Boy 2023 года, которая вручается лучшему футболисту до 21 года в Европе.
В расширенный рейтинг попали сразу трое украинцев: защитник "Динамо" Максим Дячук, вратарь "Ворсклы" Павел Исенко и голкипер "Зари" Александр Сапутин.
Дячук расположился на 59-м месте - его рейтинг 67,3. Чуть ниже, на 67-м месте идет Исенко (65,1). А следом за ним на 68-й позиции Сапутин (65,2).
Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем ("Реал");
2. Джамал Мусиала ("Бавария");
3. Антониу Силва ("Бенфика");
4. Гави ("Барселона");
5. Хави Симонс ("Лейпциг");
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