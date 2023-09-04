Сразу три украинца вошли в 100 лучших молодых футболистов Европы

Опубликован обновленный список из 100 претендентов на номинацию Golden Boy 2023 года, которая вручается лучшему футболисту до 21 года в Европе.

В расширенный рейтинг попали сразу трое украинцев: защитник "Динамо" Максим Дячук, вратарь "Ворсклы" Павел Исенко и голкипер "Зари" Александр Сапутин.

Дячук расположился на 59-м месте - его рейтинг 67,3. Чуть ниже, на 67-м месте идет Исенко (65,1). А следом за ним на 68-й позиции Сапутин (65,2).

Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем ("Реал");

2. Джамал Мусиала ("Бавария");

3. Антониу Силва ("Бенфика");

4. Гави ("Барселона");

5. Хави Симонс ("Лейпциг");