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Сразу три украинца вошли в 100 лучших молодых футболистов Европы

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(1 голосов)

Обновленный список Golden Boy

Сразу три украинца вошли в 100 лучших молодых футболистов Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Опубликован обновленный список из 100 претендентов на номинацию Golden Boy 2023 года, которая вручается лучшему футболисту до 21 года в Европе.

В расширенный рейтинг попали сразу трое украинцев: защитник "Динамо" Максим Дячук, вратарь "Ворсклы" Павел Исенко и голкипер "Зари" Александр Сапутин.

Дячук расположился на 59-м месте - его рейтинг 67,3. Чуть ниже, на 67-м месте идет Исенко (65,1). А следом за ним на 68-й позиции Сапутин (65,2).

Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем ("Реал");

2. Джамал Мусиала ("Бавария");

3. Антониу Силва ("Бенфика");

4. Гави ("Барселона");

5. Хави Симонс ("Лейпциг");

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Динамо (Киев) Golden boy Павел Исенко Александр Сапутин Максим Дячук
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Источник:
Golden Boy

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
04.09.2023 в 13:14
І жодного футболіста атакуючого плану (
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