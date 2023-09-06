СМИ предоставили доказательства, что УАФ подделала подпись Коллины на важном документе
Очень интересный поворот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 5-го сентября, при рассмотрении дела о продлении меры пресечения Юрию Записоцкому прокурор предоставил документы, по которым якобы были уплачены средства бывшему куратору системы судейства в профессиональном футболе Украины Пьерулуиджи Коллине. Есть все признаки того, что подпись подделана, сообщает Football Hub.
"18-июня 2015-го года тогдашняя ФФУ, которую с марта возглавил Андрей Павелко, подписала новый контракт с куратором судейского корпуса Украины Коллиной. Однако 1-го июля 2015-го года было подписано дополнительное соглашение, по которому Коллине увеличили зарплату на 678 тысяч евро. И тут просто взрыв мозга. На этих двух договорах подписи Коллины кардинально отличаются! На дополнительном соглашении от 1-го июля 2015-го года, подпись Коллины вообще не похожа на его настоящую подпись", - говорится в материале.
Под подозрительным документом также стоит подпись Владимира Генинсона, в то время работавшего исполнительным директором ФФУ. В процессе следственных мероприятий Генинсон сказал, что никогда не подписывал его. Функционер также подтвердил, что подпись Коллины там ненастоящая.
Следствие пришло к выводу, что данными действиями создана видимость факта задолженности УАФ перед итальянским судьей. В то же время, сторона защиты так и не предоставила актов приема-передачи оказанных услуг, за которые заплатили Пьерлуиджи Коллине.
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