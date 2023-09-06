  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СМИ предоставили доказательства, что УАФ подделала подпись Коллины на важном документе
В тренде

СМИ предоставили доказательства, что УАФ подделала подпись Коллины на важном документе

Общие новости
(1 голосов)

Очень интересный поворот

СМИ предоставили доказательства, что УАФ подделала подпись Коллины на важном документе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 5-го сентября, при рассмотрении дела о продлении меры пресечения Юрию Записоцкому прокурор предоставил документы, по которым якобы были уплачены средства бывшему куратору системы судейства в профессиональном футболе Украины Пьерулуиджи Коллине. Есть все признаки того, что подпись подделана, сообщает Football Hub.

"18-июня 2015-го года тогдашняя ФФУ, которую с марта возглавил Андрей Павелко, подписала новый контракт с куратором судейского корпуса Украины Коллиной. Однако 1-го июля 2015-го года было подписано дополнительное соглашение, по которому Коллине увеличили зарплату на 678 тысяч евро. И тут просто взрыв мозга. На этих двух договорах подписи Коллины кардинально отличаются! На дополнительном соглашении от 1-го июля 2015-го года, подпись Коллины вообще не похожа на его настоящую подпись", - говорится в материале.

Под подозрительным документом также стоит подпись Владимира Генинсона, в то время работавшего исполнительным директором ФФУ. В процессе следственных мероприятий Генинсон сказал, что никогда не подписывал его. Функционер также подтвердил, что подпись Коллины там ненастоящая.

Следствие пришло к выводу, что данными действиями создана видимость факта задолженности УАФ перед итальянским судьей. В то же время, сторона защиты так и не предоставила актов приема-передачи оказанных услуг, за которые заплатили Пьерлуиджи Коллине.

Читайте такжеСуд еще на 60 дней продлил содержание под стражей генсека УАФ Записоцкого
СМИ предоставили доказательства, что УАФ подделала подпись Коллины на важном документе - изображение 1
Коллаж Football Hub
По теме
yellow-arrow
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
yellow-arrow
В ВСУ рассказали о последствиях атаки на Одесскую область
yellow-arrow
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 6 сентября. Продолжаем уничтожать артиллерию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пьерлуиджи Коллина УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
фраерок (Киев)
06.09.2023 в 10:26
Они шо, идиоты, так явно лажаться? Шо-то тут не так...
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
06.09.2023 в 10:11
Де та ода, яка постійно скавчить за паделком?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде