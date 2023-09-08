Михалик: Были предложения работать тренером, но хочу ездить к ребятам на фронт
Тарас активно занимается волонтерством
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39-летний бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик рассказал, чем он сейчас занимается.
— Тарас, недавно вы играли в благотворительном матче против команды ВСУ. В одной команде с вами играли Евгений Селезнев, Александр Алиев, Артем Федецкий, Василий Кобин. Нет ощущения, что вы все могли бы поиграть еще на профессиональном уровне?
— Нет, мы уже свое на профессиональном уровне отыграли. Как говорится: дорогу молодым. Сейчас есть кому играть, а мы уже играем товарищеские, благотворительные матчи. Иногда играем в чемпионате Волынской области. По крайней мере, мы с Артемом Федецким играем в одной команде, поддерживаем форму.
- В общем, чем сегодня занимается Тарас Михалик?
— Если говорить о профессии, то был тренером "Волыни". Когда команда распалась, были предложения ехать помогать в разных командах. Но не выходит, потому что семья за границей, а сам постоянно катаюсь на передовую. Если же заниматься футболом, то нужно постоянно уделять время команде. Не может здесь быть, что ты поехал на 3-4 дня на передовую, а команда живет сама по себе без тебя. Как минимум, мы хотим ездить к ребятам на передок хотя бы 2 раза в месяц. Машины загнать и завезти некоторые вещи. Поэтому сейчас было несколько предложений, но я на них не отзывался, потому что вроде и хочется тренировать, но понимаю, что тогда не получится так.
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