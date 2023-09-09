США с большой вероятностью отправят Украине ракеты ATACMS, - СМИ

Соединенные Штаты с большой вероятностью отправят Украине армейские тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS), чтобы помочь в борьбе с российским вторжением. Об этом пишет издание ABC News.

Соответствующее решение уже приближается, однако такие планы могут быть изменены в официальное объявление. Даже в случае положительного решения могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

При дальности действия до 300 км, развертывание ATACMS может позволить Украине достигать целей почти вчетверо дальше, чем это может делать за счет имеющегося в настоящее время вооружения. Это усложнит ответный огонь во время ударов по российским позициям. ATACMS также может помочь Украине легче добиваться целей в Крыму. ATACMS существует в нескольких формах: от ракет с большими фугасными боеголовками до версий противопехотных кассетных боеприпасов, сбрасывающих на целые сотни бомб.

Администрация Байдена до сих пор отклоняла прошение президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении ATACMS даже после того, как Великобритания и Франция отправили аналогичные ракеты Storm Shadow. Соединенные Штаты хотели избежать эскалации отношений с Россией, а также сохранить свои арсеналы.

Впрочем, недавно выяснилось, что ослаблением своих арсеналов в этом случае Штаты могут не беспокоиться: США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем изначально предполагалось. Пока неясно, насколько исправен выявленный запас и какой именно тип ракет он содержит.