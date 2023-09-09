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Сборная Украины по волейболу разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2023

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Уверенная победа желто-синих

Сборная Украины по волейболу разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2023

Фото: cev.eu

Новина українською

Сборная Украины в рамках 1/8 финала Евро-2023 побеждает Португалию в трех сетах и проходит дальше. "Желто-синие" в следующем раунде сыграют против Словении. Матч состоится в понедельник, 11 сентября.

Украина вышла в плей-офф Евро только в последнем туре. Они обыграли Испанию, и заняли итоговое третье место в группе. Лучший результат украинской сборной на этом турнире - 1/4 в 2019 году.

Евро по волейболу. 1/8 финала
Португалия - Украина 0:3 (20:25, 19:25, 19:25, 22:25)

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В статье: сборная Украины по волейболу
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