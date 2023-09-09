Сборная Украины по волейболу разгромила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2023
Уверенная победа желто-синих
Фото: cev.eu
Сборная Украины в рамках 1/8 финала Евро-2023 побеждает Португалию в трех сетах и проходит дальше. "Желто-синие" в следующем раунде сыграют против Словении. Матч состоится в понедельник, 11 сентября.
Украина вышла в плей-офф Евро только в последнем туре. Они обыграли Испанию, и заняли итоговое третье место в группе. Лучший результат украинской сборной на этом турнире - 1/4 в 2019 году.
Евро по волейболу. 1/8 финала
Португалия - Украина 0:3 (20:25, 19:25, 19:25, 22:25)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 1:0! ВИДЕО, как Зинченко неожиданно открывал счет в матче против Англии
- Украина - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Без Ярмоленко, но с Яремчуком. Украина – Англия. Стартовые составы команд
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн