Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка

Брат голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка Сергей погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

"Родной, для тебя война закончилась. Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава", - написал футболист в своем Instagram.

Еще в марте этого года Дмитрий Ризнык рассказывал, что его брат пошел в ВСУ, это его был выбор. Недавно сообщалось, что на войне с россиянами не стало родного брата защитника "Динамо" Александра Тымчика.