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Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка

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В семье голкипера "Шахтера" случилось горе

Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка

Фото: Instagram

Новина українською

Брат голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка Сергей погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

"Родной, для тебя война закончилась.

Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда!

Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава", - написал футболист в своем Instagram.

Еще в марте этого года Дмитрий Ризнык рассказывал, что его брат пошел в ВСУ, это его был выбор. Недавно сообщалось, что на войне с россиянами не стало родного брата защитника "Динамо" Александра Тымчика.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык война с россией
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