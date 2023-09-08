На войне погиб брат футболиста киевского Динамо

Юрий Дятлюк, брат защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика, отдал жизнь на войне с российскими оккупантами.

34-летний герой погиб в августе при выполнении боевого задания, попав под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области. Он был старшим сапером инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона.

До полномасштабного вторжения он был связан с футболом - играл за любительскую команду "Кряж-Агро", а также был игроком мини-футбольного клуба "Химик". У Дятлюка осталась жена, 11-летний сын и 4-летняя дочь.