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На войне погиб брат футболиста киевского Динамо

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Боец отдал жизнь при выполнении боевого задания

На войне погиб брат футболиста киевского Динамо

Фото: instagram.com/tymchyk_18

Новина українською

Юрий Дятлюк, брат защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика, отдал жизнь на войне с российскими оккупантами.

34-летний герой погиб в августе при выполнении боевого задания, попав под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области. Он был старшим сапером инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона.

До полномасштабного вторжения он был связан с футболом - играл за любительскую команду "Кряж-Агро", а также был игроком мини-футбольного клуба "Химик". У Дятлюка осталась жена, 11-летний сын и 4-летняя дочь.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик война с россией
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2023 в 15:18
суркисы убивают украинский футбол и самих украинцев. Когда вы уже тупорылые болельщики динама это поймете?
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SeventyFour (Phoenix)
08.09.2023 в 14:13
У одного футболиста брат воевал и погиб, у другого брат коллаборант…
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