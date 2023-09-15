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Печерский суд отправил нардепа Шуфрича в СИЗО

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Депутата обвиняют в государственной измене

Печерский суд отправил нардепа Шуфрича в СИЗО

РБК-Украина

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Народного депутата Нестора Шуфрича арестовали по делу о государственной измене. Он будет находиться в СИЗО не менее двух месяцев.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Меру пресечения в виде ареста избрал Шуфричу Печерский районный суд Киева.

Согласно решению суда, избранная народному депутату мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.

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Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда.

Сегодня утром стало известно, что к нардепу Шуфричу пришла с обысками Служба безопасности Украины. Правоохранители обнаружили дома у нардепа георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

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У Шуфрича, по данным источников, также был найден документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На документе также есть подпись бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Позже СБУ сообщила, что нардепу Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится, что он работал на Владимира Сивковича - агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО. Сивкович координировал российскую агентурную сеть Украины.

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В статье: Нестор Шуфрич война с россией
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 22:49
Почти 10 лет понадобилось чтоб дойти до этого...Хотя все это знали еще с 2000-х.
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