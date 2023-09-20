Фонсека: Футбол нельзя отделять от войны в Украине
Некоторые европейские клубы продолжают поддерживать отношения с клубами из РФ
Фото: losc.fr
Бывший тренер "
"Я думаю, что футбол нельзя отделять от войны в Украине. Если Европейский Союз принимает санкции против страны-агрессора, если большинство компаний соблюдают правила, футбол не может быть в стороне. Мне трудно понять, что кто-то поддерживает отношения, как будто ничего не происходило.
Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы равнодушными к этой проблеме. Мне очень нравится "Брага", но я был разочарован этой сделкой. Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть вещи поважнее, чем деньги", - сказал Фонсека.
Напомним, что в августе "Брага" продала бразильского защитника Тормену в российский "Краснодар". По некоторым данным, сумма перехода составила 3 миллиона евро. Часть из них в виде налогов отправилась в казну РФ.
Популярное сейчас
- Украина - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных
- МИД Польши после заявления Зеленского на Генассамблее ООН вызвало украинского посла
- Ошибки Шандора и Балакина. Комитет арбитров УАФ прокомментировал спорные эпизоды седьмого тура УПЛ
- Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО