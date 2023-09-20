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Фонсека: Футбол нельзя отделять от войны в Украине

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Некоторые европейские клубы продолжают поддерживать отношения с клубами из РФ

Фонсека: Футбол нельзя отделять от войны в Украине

Фото: losc.fr

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера", а ныне наставник "Лилля" Паулу Фонсека выразил свое разочарование политикой некоторых европейских клубов (в частности, португальской "Браги"), которые продолжают вести трансферные дела с российскими командами.

"Я думаю, что футбол нельзя отделять от войны в Украине. Если Европейский Союз принимает санкции против страны-агрессора, если большинство компаний соблюдают правила, футбол не может быть в стороне. Мне трудно понять, что кто-то поддерживает отношения, как будто ничего не происходило.

Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы равнодушными к этой проблеме. Мне очень нравится "Брага", но я был разочарован этой сделкой. Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть вещи поважнее, чем деньги", - сказал Фонсека.

Напомним, что в августе "Брага" продала бразильского защитника Тормену в российский "Краснодар". По некоторым данным, сумма перехода составила 3 миллиона евро. Часть из них в виде налогов отправилась в казну РФ.

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В статье: Паулу Фонсека "Краснодар" Брага Лилль
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Источник:
O Jogo

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