Фонсека: Футбол нельзя отделять от войны в Украине

Бывший тренер " Шахтера ", а ныне наставник "Лилля" Паулу Фонсека выразил свое разочарование политикой некоторых европейских клубов (в частности, португальской "Браги"), которые продолжают вести трансферные дела с российскими командами.

"Я думаю, что футбол нельзя отделять от войны в Украине. Если Европейский Союз принимает санкции против страны-агрессора, если большинство компаний соблюдают правила, футбол не может быть в стороне. Мне трудно понять, что кто-то поддерживает отношения, как будто ничего не происходило.

Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы равнодушными к этой проблеме. Мне очень нравится "Брага", но я был разочарован этой сделкой. Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть вещи поважнее, чем деньги", - сказал Фонсека.