Си Цзиньпин: Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта

Глава КНР Си Цзиньпин заверил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в сотрудничестве, чтобы "соблюдать принцип неполитизации спорта".

Бах возглавил делегацию МОК, которая посетила Китай и встретился с Си перед стартом Азиатских игр.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Си похвалил МОК за то, что он играет "уникальную роль в защите мира во всем мире, в развитии и содействии единству и прогрессу человечества", несмотря на то, что сталкивается с тем, что было названо "серьезными вызовами".

"Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта, в полной мере использовать наследие зимних Олимпийских игр в Пекине и вносить новый и больший вклад в продвижение олимпийского дела и развитие сообщества с общим будущим для человечества", - сказал Си.