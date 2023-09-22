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Си Цзиньпин: Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта

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В Китае стартуют Азиатские игры

Си Цзиньпин: Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава КНР Си Цзиньпин заверил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в сотрудничестве, чтобы "соблюдать принцип неполитизации спорта".

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Бах возглавил делегацию МОК, которая посетила Китай и встретился с Си перед стартом Азиатских игр.

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Си похвалил МОК за то, что он играет "уникальную роль в защите мира во всем мире, в развитии и содействии единству и прогрессу человечества", несмотря на то, что сталкивается с тем, что было названо "серьезными вызовами".

"Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта, в полной мере использовать наследие зимних Олимпийских игр в Пекине и вносить новый и больший вклад в продвижение олимпийского дела и развитие сообщества с общим будущим для человечества", - сказал Си.

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В статье: Томас Бах Си Цзиньпин война с россией
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Источник:
Inside The Games

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