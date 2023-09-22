Си Цзиньпин: Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта
В Китае стартуют Азиатские игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава КНР Си Цзиньпин заверил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в сотрудничестве, чтобы "соблюдать принцип неполитизации спорта".
Бах возглавил делегацию МОК, которая посетила Китай и встретился с Си перед стартом Азиатских игр.
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Си похвалил МОК за то, что он играет "уникальную роль в защите мира во всем мире, в развитии и содействии единству и прогрессу человечества", несмотря на то, что сталкивается с тем, что было названо "серьезными вызовами".
"Китай будет сотрудничать с МОК, чтобы поддерживать принцип неполитизации спорта, в полной мере использовать наследие зимних Олимпийских игр в Пекине и вносить новый и больший вклад в продвижение олимпийского дела и развитие сообщества с общим будущим для человечества", - сказал Си.
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