Канада будет учить украинских пилотов на самолетах F-16
Также страна предоставит ВСУ танки
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Международная коалиция по обучению пилотов и персонала Воздушных Сил Украины работе на F-16 в ближайшее время получит еще одного участника. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Глава правительства сообщил, что Канада направит инструкторов для обучения украинских пилотов на F-16 Fighting Falcon. Также Джастин Трюдо отметил, что североамериканская страна поможет с подготовкой обслуживающего персонала.
Накануне стало известно о предстоящем пакете военной помощи для Украины на сумму почти $500 млн. Он будет включать также немецкие танки Leopard 2. В настоящее время их количество не уточняется.
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