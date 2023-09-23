Канада будет учить украинских пилотов на самолетах F-16

Международная коалиция по обучению пилотов и персонала Воздушных Сил Украины работе на F-16 в ближайшее время получит еще одного участника. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глава правительства сообщил, что Канада направит инструкторов для обучения украинских пилотов на F-16 Fighting Falcon. Также Джастин Трюдо отметил, что североамериканская страна поможет с подготовкой обслуживающего персонала.

Накануне стало известно о предстоящем пакете военной помощи для Украины на сумму почти $500 млн. Он будет включать также немецкие танки Leopard 2. В настоящее время их количество не уточняется.