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Алиев: Слава Богу, удалось Милевского положить в больницу. Состояние очень тяжелое

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Экс-форвард "Динамо" уже пять дней находится в больнице

Алиев: Слава Богу, удалось Милевского положить в больницу. Состояние очень тяжелое

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сообщил о том, что его экс-партнера по команде Артема Милевского было госпитализировано.

Читайте такжеСуркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации

"Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Артему Милевскому. Слава Богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому "Динамо" и, конечно же, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он полностью взял на себя. Я езжу к Артему, навещаю его в больнице постоянно", - сказал Алиев в видеообращении.

Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости. Ранее с состояния Милевского шокировались даже зарубежные СМИ.

Также добавим, что ранее Селезнев и Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев
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Комментарии (1)
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denis_m
25.09.2023 в 14:53
В будь якому випадку(алкоголь то,чи інше захворювання)бажаю Артему здоров'я.Футболіст він був сильний,та і людина, кажуть, непогана.
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