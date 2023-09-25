Алиев: Слава Богу, удалось Милевского положить в больницу. Состояние очень тяжелое
Экс-форвард "Динамо" уже пять дней находится в больнице
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сообщил о том, что его экс-партнера по команде Артема Милевского было госпитализировано.
"Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Артему Милевскому. Слава Богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются.
Хочу выразить большую благодарность киевскому "Динамо" и, конечно же, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он полностью взял на себя. Я езжу к Артему, навещаю его в больнице постоянно", - сказал Алиев в видеообращении.
Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости. Ранее с состояния Милевского шокировались даже зарубежные СМИ.
Также добавим, что ранее Селезнев и Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.
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