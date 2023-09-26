США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительных танков Abrams - СМИ
Количество достаточно существенное
Getty Images / Global Images Ukraine
Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки Украине танков Abrams в дополнение к ранее обещанному 31 американскому танку этого типа. Об этом сообщает The Messenger.
По словам собеседников среди американских чиновников, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных M1 Abrams.
Отмечается, что танки Abrams ценят за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, а для украинского командования есть надежда, что они смогут помочь украинским силам отвоевать захваченные Россией территории в восточных и южных регионах Украины.
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