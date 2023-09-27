СБУ обнаружила у тренера сборной Украины по хоккею Шахрайчука действительный паспорт РФ

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук остается отстраненным от занимаемой должности по решению Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины. Соответствующее решение в организации приняли 20 сентября.

Федерация не предоставляла публичных объяснений для отстранения Шахрайчука на срок до двух месяцев. Решение в ФХУ называли промежуточным и анонсировали его дальнейшее рассмотрение на заседании 21-го числа.

С тех пор в СМИ обнародовали информацию о наличии действительного российского паспорта у тренера сборной. Журналистка Елена Курбанова обнародовала в Telegram письмо от Службы безопасности Украины в Министерство молодежи и спорта по этому поводу от мая 2023 года.

"При таких обстоятельствах считаем невозможным и таким, что безусловно повредит международной репутации Украины, представительство нашего государства в условиях военной агрессии российской федерации лицом, имеющим гражданство государства-агрессора", - говорится в обращении, подписанном Председателем Службы Василием Малюком.

На пресс-конференции к старту нового хоккейного сезона во вторник, 26 сентября, ситуацию прокомментировал президент федерации Георгий Зубко.

Глава ФХУ отметил, что высшее руководство организации не имеет влияния на рассмотрение дисциплинарного производства против Шахрайчука и не может комментировать его ход.

"Президент федерации не имеет доступа и не оказывает влияние на дисциплинарные органы. Насколько мне известно, идет дисциплинарное производство. Я уверен, оно будет иметь более объективное решение. Комментировать его, к сожалению, я не могу".

Было ли ошибкой назначать Шахрайчука тренером:

"Я не являюсь судом, другим следственным органом. Не могу определять и давать такие оценки. Мы воспринимаем Вадима Шахрайчука [как] известного, заслуженного украинского игрока и тренера, который честно работал в пользу украинской сборной. Если будут установлены профессиональными органами и будут предоставлены нам другие документы... Сейчас мы должны быть объединены". "Я работаю с Шахрайчуком три года лично, ни разу я не видел от него никаких, даже мелких антиукраинских моментов. Для меня Шахрайчук - это человек, который помогал и, надеюсь, будет помогать украинскому хоккею, сборной и сборникам, игрокам. Он является сегодня тренером "Киев Кэпиталз", и мы желаем этому клубу успеха".

Что говорят в "Киев Кэпиталз"