СБУ обнаружила у тренера сборной Украины по хоккею Шахрайчука действительный паспорт РФ
Следствие продолжается
Паспорт, оприлюднений у ЗМІ. "Прямий"
Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук остается отстраненным от занимаемой должности по решению Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины. Соответствующее решение в организации приняли 20 сентября.
Федерация не предоставляла публичных объяснений для отстранения Шахрайчука на срок до двух месяцев. Решение в ФХУ называли промежуточным и анонсировали его дальнейшее рассмотрение на заседании 21-го числа.
С тех пор в СМИ обнародовали информацию о наличии действительного российского паспорта у тренера сборной. Журналистка Елена Курбанова обнародовала в Telegram письмо от Службы безопасности Украины в Министерство молодежи и спорта по этому поводу от мая 2023 года.
"При таких обстоятельствах считаем невозможным и таким, что безусловно повредит международной репутации Украины, представительство нашего государства в условиях военной агрессии российской федерации лицом, имеющим гражданство государства-агрессора", - говорится в обращении, подписанном Председателем Службы Василием Малюком.
На пресс-конференции к старту нового хоккейного сезона во вторник, 26 сентября, ситуацию прокомментировал президент федерации Георгий Зубко.
Глава ФХУ отметил, что высшее руководство организации не имеет влияния на рассмотрение дисциплинарного производства против Шахрайчука и не может комментировать его ход.
"Президент федерации не имеет доступа и не оказывает влияние на дисциплинарные органы. Насколько мне известно, идет дисциплинарное производство. Я уверен, оно будет иметь более объективное решение. Комментировать его, к сожалению, я не могу".
Было ли ошибкой назначать Шахрайчука тренером:
"Я не являюсь судом, другим следственным органом. Не могу определять и давать такие оценки. Мы воспринимаем Вадима Шахрайчука [как] известного, заслуженного украинского игрока и тренера, который честно работал в пользу украинской сборной.
Если будут установлены профессиональными органами и будут предоставлены нам другие документы... Сейчас мы должны быть объединены".
"Я работаю с Шахрайчуком три года лично, ни разу я не видел от него никаких, даже мелких антиукраинских моментов. Для меня Шахрайчук - это человек, который помогал и, надеюсь, будет помогать украинскому хоккею, сборной и сборникам, игрокам.
Он является сегодня тренером "Киев Кэпиталз", и мы желаем этому клубу успеха".
Что говорят в "Киев Кэпиталз"
Столичный клуб выступил с собственным заявлением от лица мажоритарного владельца Евгения Зимина после новостей об отстранении Шахрайчука от должности в сборной.
Так, в "Кэпиталз" не планируют вносить изменения в тренерский штаб перед началом сезона в октябре. А выдвинутые обвинения против главы команды называют "необоснованными".
"Наши ожидания относительно будущего сезона остаются неизменными и выполнимыми, и мы не предполагаем изменений в нашей хоккейной команде на данном этапе", - говорится в публикации от 20 сентября.
"Мы разочарованы последними решениями Федерации хоккея Украины. Любые дальнейшие манипуляции могут навредить подготовке наших игроков и тренерского штаба. Мы хотим отметить, что мы хорошо осведомлены о выдвинутых обвинениях и можем подтвердить, что они необоснованны.
Мы твердо стоим на стороне Вадима Шахрайчука и будем продолжать регулярные и конструктивные диалоги с нашим хоккейным руководством. Наша главная цель - найти справедливое решение".
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