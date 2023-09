Легли серверы CS:GO. Monte не смогли начать вторую карту в матче против Complexity

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Сегодня проходит поединок 1/12 плей-офф между украинской командой Monte и коллективом Complexity. Наши ребята достаточно уверенно переиграли своего соперника на карте Ancient (со счетом 16:7).

Однако коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева не смог начать вторую карту. Причина довольно неожиданная: в игре CS:GO просто перестали работать серверы.

Организатор турнира ESL уже успел отреагировать в своем твиттере на это событие.

Следить за ходом поединка можно с помощью трансляции украинской киберспортивной организации Maicast на платформе Twich.

Update on tonights's #ESLProLeague matches:



As the Steam CS:GO servers are now down, we are currently unable to begin map 2 of @Complexity vs @Monte_Esports.



We'll bring an update at 22:00 CEST (~40 minutes from now) at the latest.