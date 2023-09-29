В Федерации футбола Румынии заявили, что не будут играть со сборными России
Румынская Федерация прояснила свою позицию
фото - Sport Pictures / frf.ro
В Румынской футбольной федерации по запросу украинских журналистов прокомментировали решение УЕФА вернуть в международные соревнования сборные России U-17.
"О решении исполкома УЕФА от 26 сентября 2023 года об участии сборных Российской Федерации U-17 руководство Федерации Футбола Румынии делает следующие разъяснения:
- ФФР понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и соглашается, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за опрометчивых действий власти государства;
- В то же время ФФР считает, что футбол и спорт вообще нельзя отделить от правовых, институциональных и экономических ценностей, превративших Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания;
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- При этом ФФР считает, что должна быть солидарна с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет играть ни одного официального или товарищеского матча со сборными Российской Федерации.
ФФР ожидает завершения процедур по выполнению этого решения исполнительного комитета УЕФА, считая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации", - заявили в ФФР.
Напомним, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях заявили федерации Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Ирландии и Англии.
Также была информация, что УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд, разослав письмо всем странам-членам УЕФА.
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