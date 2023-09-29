  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Федерации футбола Румынии заявили, что не будут играть со сборными России
В тренде

В Федерации футбола Румынии заявили, что не будут играть со сборными России

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Румынская Федерация прояснила свою позицию

В Федерации футбола Румынии заявили, что не будут играть со сборными России

фото - Sport Pictures / frf.ro

Новина українською

В Румынской футбольной федерации по запросу украинских журналистов прокомментировали решение УЕФА вернуть в международные соревнования сборные России U-17.

Читайте такжеУЕФА допустит российские команды U-17 к соревнованиям

"О решении исполкома УЕФА от 26 сентября 2023 года об участии сборных Российской Федерации U-17 руководство Федерации Футбола Румынии делает следующие разъяснения:

- ФФР понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и соглашается, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за опрометчивых действий власти государства;

- В то же время ФФР считает, что футбол и спорт вообще нельзя отделить от правовых, институциональных и экономических ценностей, превративших Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания;

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- При этом ФФР считает, что должна быть солидарна с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет играть ни одного официального или товарищеского матча со сборными Российской Федерации.

ФФР ожидает завершения процедур по выполнению этого решения исполнительного комитета УЕФА, считая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации", - заявили в ФФР.

Напомним, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях заявили федерации Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Ирландии и Англии.

Также была информация, что УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд, разослав письмо всем странам-членам УЕФА.

По теме
yellow-arrow
В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО
yellow-arrow
Посол ЕС назвала "реалистичным" срок интеграции Украины в Союз к 2030 году
yellow-arrow
Спортсменов из России допустили к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Румыния УЕФА война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.09.2023 в 21:09
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде