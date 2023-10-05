Россия приняла в национальный Олимпийский комитет временно оккупированные территории Украины

Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины, а именно Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом сообщил президент ОК РФ Станислав Поздняков.

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"Приняли новых членов. Сегодня ими стали региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской республик, а также Херсонская и Запорожская области", - сказал Поздняков.

Напомним, что МОК планирует допустить российских спортсменов, которые не поддерживают войну против Украины, на ОИ-2024 под нейтральным флагом.