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Россия приняла в национальный Олимпийский комитет временно оккупированные территории Украины

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А МОК продолжает заигрывать с россиянами

Россия приняла в национальный Олимпийский комитет временно оккупированные территории Украины

paris2024.org

Новина українською

Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины, а именно Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

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Об этом сообщил президент ОК РФ Станислав Поздняков.

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"Приняли новых членов. Сегодня ими стали региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской республик, а также Херсонская и Запорожская области", - сказал Поздняков.

Напомним, что МОК планирует допустить российских спортсменов, которые не поддерживают войну против Украины, на ОИ-2024 под нейтральным флагом.

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В статье: Олимпиада-2024 война с россией
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Источник:
РСпорт

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