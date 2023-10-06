Экс-тренер ДЮСШ Днепра: На первую тренировку сына Коломойского привели в баскетбольных кроссовках

Тренер "Полесья" Владимир Кныш вспомнил времена своей работы в академии "Днепра", где он тренировал сына Игоря Коломойского.

– Грише (сын Коломойского – прим.) исполнилось пять лет и мне позвонили по телефону Стеценко с Васильевым, который был директором футбольной школы, и говорят: "Нужно что-то делать с Гришей, он хочет играть в футбол". Ну, давайте попробуем.

Привозят Гришу на стадион "Металлург", который был на месте "Днепр Арены". Папа спускается с Гришей по лестнице, на стадион заехали пять "кубиков" с охраной, стали по позициям.

Кутузов в шоке: "Что делать? Парню всего пять лет, у нас и группы такой нет. Давай тесты примем или что". Я говорю: "А если он не сдаст, то что тогда, не будем принимать?" (смеется).

Короче, я встал на ворота, а Гриша бил пенальти. На воротах не было сетки, поэтому Игорь Валерьевич стоял сзади и подавал мячи.

Кстати, именно благодаря Грише в футбол заиграли Прокопчук и сын Михайленко, сейчас в США, у него также были хорошие перспективы. Они все были 95-го года рождения, поэтому для Гриши создали отдельную группу – пяти-шести лет.

Но потом в 2005 году произошла оранжевая революция и Гришу вывезли за границу. После этого я его уже не видел.

– Гриша Коломойский был способным футболистом, мог вырасти у профессионала?

– Скажу так: разум он проявлял уже тогда. На первую тренировку его привели в баскетбольных кроссовках. Его привозил воспитатель вместе с солидной охраной. Этот человек всегда молча сидел в углу зала. Я ему говорю: "Парню нужны футбольные кроссовки".

На следующее занятие Гриша приходит весь в официальной экипировке "Челси": "Тренер, нормально?". Я говорю: "Гриша, ты супер!" (смеется).

– Гриша тренировался на уровне со всеми или вы давали ему поблажки?

– Никаких поблажек никогда не было. Игорю Валерьевичу это не понравилось бы. Насколько я знаю, Гришу воспитывали в ежовых рукавицах. Отец ставил ему такие условия, чтобы он всего достигал сам.