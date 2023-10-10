Представители Динамо и Полесья. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 10 тура

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших тренера и игрока 10 тура чемпионата.

На первом этапе были опрошены спортивные журналисты, которые выбрали номинантов.

Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Номинанты на звание лучшего игрока 10-го тура: Виталий Буяльский ("Динамо"), Артем Козак ("Полесье"), Александр Бандура ("Минай"), Филипп Будковский ("Полесье").

Номинанты на звание лучшего тренера 10-го тура: Юрий Калитвинцев ("Полесье"), Валерий Иващенко ("Оболонь"), Юрий Максимов ("Днепр-1"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс").

В острой борьбе за голоса болельщиков в Instagram Буяльский вырвал победу у двух представителей"Полесья": 36% у Буяльского, против 31% и 27% Казака и Будковского соответственно.

В голосовании за лучшего тренера наставник "Полесье" Юрий Калитвинцев набрал уверенные 48% голосов в Instagram.

Виталий Буяльский: Instagram: 36%.

Юрий Калитвинцев: Instagram: 48%.

Интересно, что голосование в сети Telegram было досрочно прекращено и аннулировано из-за подозрительной активности и несовпадения статистических данных и результатов. Из-за анонимной модели голосования в Telegram и невозможности контроля над потенциальными привлечениями ботов, Украинская Премьер-Лига отказывается от дальнейшей практики голосования через данную платформу.