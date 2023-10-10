Кировоградская и Днепропетровская ассоциации требуют отставки Демяненко и назначить и.о. генсека УАФ

Еще две областные футбольные ассоциации отправили письма первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову , в которых обратилась с требованием немедленно созвать расширенное заседание Исполкома УАФ и рассмотреть ряд организационных вопросов.

Такие письма отправили Кировоградская и Днепропетровская областные футбольные ассоциации.

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Требования региональных ассоциаций к "центру" абсолютно идентичные:

"Обращаемся с требованием немедленно созвать расширенное заседание Исполнительного комитета УАФ с участием всех председателей областных ассоциаций и обеспечить его проведение в порядке и сроки, определенные уставом УАФ, на заседании которого рассмотреть вопросы деятельности УАФ в условиях вышеуказанных обстоятельств и включить в повестку дня следующие вопросы:

"О кризисной ситуации, возникшей в УАФ в связи с решениями судебных инстанций об отстранении от должностей Президента и Генерального секретаря УАФ Павелко А.В. и Записоцкого Ю.Г."

"О приостановлении полномочий первого вице-президента А. Демяненко, в связи с грубым нарушением им Устава УАФ".

"О назначении и.о. Генерального секретаря УАФ".

"О назначении независимой аудиторской проверки относительно неправиморно заключенных должностными лицами УАФ соглашений о предоставлении юридических и консультационных услуг с ФЛП Сидоренко, ФЛП Бугай и ФЛП Киченок, выполнение которых привело к значительным убыткам УАФ на сумму более 20 млн грн.".

В случае невыполнения требований областные ассоциации "оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для принятия ими соответствующих мер реагирования согласно действующему законодательству".

Отметим, что ранее с идентичными письмами Протасову также обратились Запорожская и Закарпатская областные ассоциации футбола.